TOP HEADLINES: Coronavirus crisis in Spain …

Summary of some of the top headlines in national news media this morning, with links to the original sources in Spanish …

Spain surpassed 100,000 cases Wednesday, with record 864 deaths in 24 hours

► El País: El número de fallecidos no deja de crecer y bate un nuevo récord diario en España: 864

► El Diario: España supera los 100.000 casos confirmados de coronavirus y suma 864 fallecidos en un día

Calls to national “016” gender violence hotline up 12 percent since lockdown

► 20minutos: Las llamadas al 016 aumentan durante la alarma y la Guardia Civil apela a vecinos que escuchen voces para que denuncien

► Público: Las llamadas y consultas sobre violencia de género registran una importante subida desde el inicio del confinamiento

Brussells to borrow 100bn, create EU unemployment fund for hard-hit countries

►Expansión: Bruselas creará un fondo de 100.000 millones para un seguro de desempleo

► Europa Press: España saluda la propuesta europea de fondo de desempleo pero cree que no sustituye a otras iniciativas

Record unemployment filings in March due to coronavirus lockdown

► La Vanguardia: Marzo acaba con casi 834.000 afiliados menos

► El Diario: La crisis del coronavirus destruyó 900.000 empleos en la última quincena de marzo y disparó el paro a máximos históricos

Seven in 10 Spaniards believe gov’t reacted too slowly against virus spread

► 20minutos: El 69,5% de la población culpa al Gobierno de reaccionar tarde ante la crisis del coronavirus

► Europa Press: González Laya ve “injusto” decir que España reaccionó tarde: todo el mundo subestimó la rapidez de contagio

