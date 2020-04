TOP HEADLINES: Coronavirus crisis in Spain …

Share now:

Summary of some of the top headlines in national news media this morning, with links to the original sources in Spanish …

Leveling trend offset by slight rise in new cases, driven by Madrid, Catalonia

► El Diario: 94.417 Casos de coronavirus y 8.189 fallecidos, un 11,5 % más en 24 horas

► COPE: España rompe la tendencia a la baja de contagios con casi 10.000 nuevos positivos

Intensive care units at breaking point in four of Spain’s regional communities

► La Vanguardia: Cuatro comunidades tienen sus UCI saturadas, el resto puede aguantar

► 20minutos: Sin UCI, sin sanitarios y con el doble de muertes que en el resto de España: Soria pide ayuda para vencer el coronavirus

Gov’t sees gradual lifting of lockdown measures in stages after ‘Semana Santa’

► El País: El Gobierno levantará las medidas del estado de alarma de forma gradual

► 20minutos: El Gobierno contiene sus medidas hasta ver tras Semana Santa si se puede salir del confinamiento “progresivamente”

Catalans to deny hospital to ‘terminal’ cases, advise families to let die at home

► El Mundo: Cataluña, a sus sanitarios ante el coronavirus: “La muerte en casa es la mejor opción”

► El Diario: El Govern calcula que el 10% de los fallecidos por coronavirus en Catalunya morirá en su domicilio

PP, Basque PNV force Senate hearings on Sánchez gov’t COVID-19 strategy

► La Vanguardia: El PNV le hace perder una votación al PSOE en el Senado y da vía libre a una propuesta del PP

► Europa Press: El PNV se suma a la propuesta del PP y fuerzan una reunión de la Comisión General de CCAA del Senado

