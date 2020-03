TOP HEADLINES: Coronavirus crisis in Spain …

Share now:

In the interest of summarizing the vast amount of news about Spain’s coronavirus crisis appearing in the national media, Progressive Spain is providing our readers with this summary of some of the top headlines appearing in this morning’s daily newspapers, with links to the original sources [in Spanish] for those who wish to read more…

Spain overtook China Monday in total cases, daily death toll falls slightly

►Público: España supera a China en número de contagios y registra un ligero descenso de las muertes

►El País: España registra un ligero descenso de muertes diarias pero supera a China en contagios

Military plane brings 1mn rapid tests, 14 tonnes sanitary equipment from China

► El País: Llega de China el avión militar que trae un millón de test rápidos de coronavirus

►Europa Press: Illa asegura que los test rápidos que lleguen a España pasarán primero la validación del ISCIII

Police, Guardia make arrests, issue thousands of citations to lockdown violators

►20minutos: Una multa cada seis segundos por incumplir el Estado de Alarma: el balance de dos semanas de encierro

►El País: La Guardia Civil sanciona a 3.695 conductores que iban a su segunda residencia el fin de semana

Health workers at IFEMA field hospital complain of chaos, lack of protection

►El Diario: Los sanitarios del hospital de IFEMA denuncian caos y falta de equipos de protección: “¿Cómo no nos vamos a contagiar?”

►Público: El caos y la falta de material asedian el macrohospital de Ifema

New measures to help ‘autónomos’, SMEs, domestic workers, renters

►Europa Press: Nuevas medidas contra el Covid-19: moratoria de cuotas a autónomos y pymes, ayudas a alquiler y empleadas del hogar

►El País: El Ejecutivo aprueba este martes nuevas medidas sin consultar con la oposición

Military troops joining Guardia Civil in joint patrols throughout Spain

►La Vanguardia: Ejército y Guardia Civil patrullarán unidas para hacer cumplir el confinamiento

►El Diario: El Ejército en la calle: los militares harán comprobaciones pero no podrán multar ni detener

